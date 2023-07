KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Vasilije Micić, srpsko evroligaško čudo, potpisao za NBA klub!

Micića su željno iščekivali u NBA ligi, a tamo su ga i dočekali:

On će karijeru nastaviti u Oklahomi, koja ga je i draftovala kao 52. pika 2014. godine.

Ovo je objavio jedan od najbolje obaveštenih NBA novinara, Edrijan Vojnarovski, otkrivši i koliko će novca srpski reprezentativac zaraditi:

EuroLeague G Vasilije Micić – one of Europe’s best and most accomplished players – has agreed on a 3-year, $23.5M deal to join the Thunder, Jason Ranne of @Wassbasketball tells ESPN. A two-time EuroLeague champion and an MVP, Micic brings a significant skillset and IQ to OKC. pic.twitter.com/SBjxHHRftJ