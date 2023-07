AMERI NA OVAJ NAČIN PRIZNALI DA SU POKRALI JOKIĆA?! Svesni su istorijske NEPRAVDE prema Srbinu - Džoker je jednostavno NAJBOLJI!

Dugo godina već uživamo u čarolijama Nikole Jokića koji jednostavno ne prestaje da pomera granice i obara rekorde.

Srbin je dve godine uzastopno bio MVP najjače košarkaške lige, ove godine mu je ta titula izmakla u regularnom delu ali je zato svom Denveru doneo istorijsku titulu u NBA ligi.

Iako je dominirao tokom čitave sezone, prestižna nagrada pripala je Džoelu Embidu, pa je tako prema momku iz Sombora načinjena jedna velika nepravda.

Svi su svesni toga, pa čak i "bukmejkeri" u Americi koji su sada upravo Jokića proglasili favoritom za osvajanje MVP nagrade u sezoni koja je ispred nas.

Kvota da će Jokiću pripasti ta nagrada je (4,50), na drugom mestu se nalazi Janis Adetokumbo (5.50) dok treća pozicija pripada Luki Dončiću (6.00).

Nikola Jokic opens the 2023-24 NBA season as the favorite to win MVP, according to @SuperBookCO. Jokic comes in at +450, meaning a $100 wager would net $450. Right behind Jokic is Giannis Antetokounmpo at +550 and Luka Doncic at +600.