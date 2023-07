DA LI PEŠIĆ ZOVE AMERIKANCA U REPREZENTACIJU SRBIJE? Košarkaš već pristao, zna se kad će selektor odlučiti!

Srbija očekuje spisak za Svetsko prvenstvo u košarci, a sada je ponovo aktuelna rasprava o tome da li Srbiji treba

Svetsko prvenstvo na Filipinima počinje 25. avgusta, a Srbija još uvek čeka reči selektora Svetslava Pešića. Dok su neke reprezentacije poput Sjedinjenih Američkih Država, Španije i Grčke odavno izbacile spiskove potencijalnih kandidata za nacionalni tim, mi još ne znamo na koga računa selektor.

Pripreme su zakazane za 24. jul što znači da bi najveći deo reprezentativaca trebalo da se priključi radu u ponedeljak. Do tada ćemo znati ko sve konkuriše za mesto u timu, a i pred ovo izbacivanje spiska postavlja se pitanje da li će Srbija imati naturalizovanog igrača u svom sastavu?

Veliki broj stranaca koji su igrali u Srbiji u poslednjih nekoliko godina igrali u Srbiji dobili su srpsko državljanstvo, a u prethodnim mesecima i pred Eurobasket u Češkoj i Nemačkoj bilo je pitanja da li će Kevin Panter biti u konkurenciji. Kakva je situacija sa njim sada?

Otkako je postao selektor Srbije Svetislav Pešić se nekoliko puta oglašavao o pitanju igranja stranaca za naš nacionalni tim. Isticao je da mnogi stručnjaci već odavno žele "strance" u nacionalnom timu.

"Mi moramo da razumemo da živimo u globalnom svetu. Čitav svet igra sa strancima. Imamo i u Srbiji puno stranaca u drugim reprezentativnim selekcijama. Ljudi koji poznaju košarku, ja živim sa njima, oni već na svoj način vrše pritisak da neko od stranaca igra za reprezentaciju", rekao je Pešić i dodao: "Kod nas je to zato što smo zemlja košarke. Zna se kolika je popularnost košarke u Srbiji. Vidi se to kroz Evroligu, veliko je interesovanja publike, ne samo partizanovaca. To je tema koja je interesantna. Ja kažem, iz dana u dan se popularnost povećava, možda i zbog uticaja NBA lige i Jokića. Danas ga svi gledaju, pa čak i kada je u dva, tri, četiri posle ponoći. Potencijali nam se smanjuju, to moramo da kažemo. I kao država smo manji, a samim tim po broju igrača. Od mog dolaska ovde smo primili po deset stranaca, pa su oni igrali za Zvezdu i Partizan."

On je naglasio da su sve države bivše Jugoslavije odavno rešile da naturalizuju bivše igrače, da to rade Španija, Grčka, Turska... "Sve države bivše Jugoslavije, oni već godinama na Evropskom prvenstvu igraju sa strancima. Španija, Grčka, Turska imaju stranca. Hoće i rezervu. Kod nas će biti teško dok sam ja selektor, ne zato što ja ne bih to želeo, nego zato što na toj poziciji ne vidim ko bi mogao da doprinese više od naših igrača", rekao je selektor Srbije, a na kraju se dotakao i Kevina Pantera: "Posebno za Pantera mislim, ako bih njega zvao, onda bih morao i nekoga iz Zvezde, jer mi to sve gledamo po ključu. A to bi onda bilo dva. To po FIBA pravilima nije dopušteno. Sve može da se desi... Mislim da za Svetsko prvenstvo nećemo imati potrebu za to. Ali i to će biti jednog dana, sigurno", zaključio je selektor Svetislav Pešić.



Autor: