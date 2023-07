NIKOLA JOKIĆ TRLJA RUKE OD ZADOVOLJSTVA! Stižu mu dodatni milioni dolara?

Košarkaška reprezentacija Srbije počela je sa pripremama za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, a Nikola Jokić može da prati šta ima novo u NBA ligi u kojoj od ove nedelje više nema najunosniji ugovor u istoriji košarke, ali bi uskoro mogao opet da bude rekorder.

Podsetimo, kako je u ponedeljak javio ESPN, bek šuter / nisko krilo Boston Seltika, Džejlen Braun, dogovorio je "supermaksimalni" ugovor koji će mu doneti čak 304 miliona dolara.

Jokićev ugovor, takođe petogodišnji, iznosi 270 miliona.

Međutim, kako će se po novom Kolektivnom ugovoru (koji potpisuju NBA liga kao udruženje poslodavaca igračima, te Sindikat NBA košaraša) omogućiti i veće plate, i to na osnovu opštih "povišica", a naročito za one asove koji imaju velika priznanja, od individualnih, do onih šampionskih, kolektivnih - Jokiću se "smeši" daleko veća zarada.

Naime, on bi 2026. mogao da potpiše petogodišnji ugovor vredan čak 404 miliona dolara, a to bi bio najveći finansijski sporazum između kluba i igrača u istoriji košarke.

Potential supermax extensions on the horizon:



2026: Nikola Jokic - 5 years / $404M



2025: Luka Doncic - 5 years / $367M



2025: Joel Embiid - 5 years / $367M



2024: Jayson Tatum - 5 years / $334M



2024: Giannis Antetokounmpo - 5 years / $334M



(Via @basketballtalk ) pic.twitter.com/caqzBBzzDa — NBACentral (@TheDunkCentral) 27. јул 2023.

Prethodno bi, na godinu dana, rekord zajednički mogli da drže Luka Dončić i Džoel Embid, sa po 367 miliona.

Podsetimo, Džejlen Braun je u protekloj sezoni prosečno po meču postizao 26,6 poena, uz 6,9 skokova i 3,5 asistencija.

Za sobom ima sedam godina NBA iskustva, a pred sobom ovaj 26-godišnjak - pet godina uživanja u finansijski najvećem ugovoru otkad NBA postoji. Dok na red ne dođu pomenuta (moguća) obaranja Brauna sa prve pozicije.

