Danilovićeva poruka za klubove posle juniorskog zlata: 'Među klincima ima odličnih igrača za A tim'

On veruje da među mladim reprezentativcima ima dosta onih koji će jednog dana biti nosioci igre seniorske selekcije.

Predsednik KSS, Predrag Danilović, pratio je iz prvih redova srpske juniore tokom Evropskog prvenstva u Nišu, a u nedelju uveče se radovao njihovoj zlatnoj medalji.

Po završetku finala protiv Španije, prvi čovek srpske košarke je čestitao svima, od igrača do ljudi zaposlenih u Košarkaškom savezu.

- Vrhunski rezultat. Svaka im čast. Želeo bih da se zahvalim gradu Nišu, svima koji su učestvovali u organizaciji, mojim saradnicima iz Saveza koji su besprekorno obavili ovaj posao, ovoj predivnoj publici koja je ovim momcima u ovim godinama dala dodatnu snagu i motivacuju. Naravno, iznad svega i pre svega, hvala igračima, treneru, stručnom štabu, Milenku Tepiću, potpredsedniku Košarkaškog saveza, i Aci Bućanu, koji su izvrsno sastavili tim, i treneru Stefanoviću koji je odradio fenomenalan posao. Ovo će ovim momcima ostati za ceo život. Ja sam najiskrenije srećan zbog njih, kada ih vidim da se ovako iskreno raduju - rekao je Danilović za sajt KSS-a.

Danilović se osvrnuo i na utakmicu.

- Bila je fenomenalna utakmica. Španija je strašna ekipa. Odličnih klinaca imaju… Ovo je naša odlična generacija, nadam se da će imati prostora u svojim klubovima da igraju, jer su stvarno odlični momci.

Upitan da li vidi neke igrače za A tim u budućnosti, Danilović je rekao:

- Naravno da ih vidim. Imaju oni još do A tima, ali sigurno da ih vidimo. To i jeste cilj. Znate, način na koji ja razmišljam, ne kažem da je to najispravniji način, ali smatram da sve ove juniorske, kadetske, pionirske selekcije, glavni zadatak je da se stvori nekoliko igrača. Ako se osvoji nešto usput, to je fenomenalno, ali glavni cilj je da dobijemo dva-tri dobra igrača. Među ovim klincima će sigurno da bude odličnih igrača za prvi tim. Samo kažem, nadam se da će imati prostora, koliko je to naravno moguće, u svojim klubovima da igraju - poručio je predsednik KSS.

Da li je ovo neki „domaći zadatak“ seniorima…

- Seniori imaju Svetsko prvenstvo. Nadamo se najboljem i to je to. Treba uživati u ovim momcima kako su fenomenalo odigrali…