Zoran Savić otkrio celu priču o Mirotiću: Prvi razgovor je bio još u aprilu

Dugo se pričalo o Nikoli Mirotiću kao pojačanju Partizana, čak je delovalo da je cela priča gotova i da je pitanje trenutka, da bi ipak na kraju propao njegov dolazak u redove šampiona ABA lige. Sada je sportski direktor crno-belih Zoran Savić otkrio neke detalje u vezi sa svime što se dešavalo na relaciji igrač - klub.

U intervjuu Savić je otkrio i da je prvi kontakt sa Mirotićem bio uspostavljen još u aprilu mesecu uoči fajnal-fora Evrolige u Kaunasu.

- Prvi razgovor smo obavili još pre Fajnal-fora u Kaunasu. Znao sam da Barselona neće hteti da nastavi sa Nikolom u timu, a i on je znao. Mi smo ga prvi kontaktirali pre svih u Evropi. Bio je to jedan korektan razgovor sa njim, ali smo odlučili da sačekamo da vidimo kako će se sezona odvijati i završiti. Kontaktirali smo i njegovog agenta Igora Krespa da mu ponudimo konkretan ugovor. Pričali smo čitav jun, ali se dugo čekao taj raskid sa Barselonom. Sve je išlo dobrim tokom, ali on je tu napravio jednu grešku. Dok smo mi pričali sa njim, cela Evropa je pričala kako on prelazi u Olimpijakos, pa Olimpiju Milano, niko nije spominjao Partizan i to se njemu svidelo, video je da smo ozbiljni, da informacije ne cure od nas. Svi ti razgovori sa njim su tekli staloženo, on je pokazao smirenost i odmerenost, i onda kada smo Ostoja, Željko i ja bili kod njega na jednom od sastanaka je odlučio da preseče i kaže: "Ljudi ja sam odlučio, dolazim kod vas i o tome ću obavestiti sve ostale klubove". Savetovao sam ga da to ne radi jer će se odmah pročuti da smo mi taj klub u koji prelazi i na kraju se baš to dešava. Kako je informacija izašla da on dolazi kod nas tako kreću ti pritisci i situacija se menja - počeo je priču Savić.

Potom je otkrio i koji su bili detalji ugovora, te i o klauzulama koje su već bile ubačene, tako da je maltene ostalo još samo da potpiše.

- Mi smo imali ugovor na tri godine sa njim i pristali smo na sve zahteve. Čak je bila klauzula da može da napusti tim posle prve godine ako mu se ne svidi kako radimo, imao je još nekoliko stavki po kojima bez problema može da izađe iz svega. Sve smo mu to obećali i ispunili. On je čak pričao i sa Kevinom Panterom da se uveri kako i on razmišlja. On je otvoreno istakao da želi da napadnemo Evroligu. Čak je jednom prilikom rekao da ne želi da uzima broj Danila Anđušića koji nosi broj 33, već će on uzeti dres sa brojem tri. Mi smo njemu ponudili rad sa najboljim trenerom Evrope, ponudili smo mu da postane istinski idol 25% Srbije pošto kažu da toliko ima partizanovaca, da bude deo velikog projekta o kojem priča čitava Evropa. Ono što nismo mogli da mu ponudimo je finansije koje je možda imao kod nekih drugih klubova.

To se na kraju nije dogodilo, jer je iskusni krilni košarkaš počeo da trpi pritiske i dobija razne pretnje.

- Krenuli su žestoki pritisci, ali svi mi se suočavamo sa pritiscima. I Željko i ja, takva je ovde situacija i na kraju smo kao društvo poslali lošu sliku da jedan igrač ne može da dođe u Srbiju iako nikada ranije nije igrao ni za Zvezdu ni za Partizan. Meni je lično zasmetala ona rečenica o podelama. Pa podele su uvek bile tu, nikoga on ne može da podeli. Uostalom, podele u sportu nisu ništa novo. Svako navija za svoj klub, ljudi su uvek podeljeni po navijačkoj pripadnosti. Nije to nešto svojstveno Srbiji, on je kroz neku šalu rekao da će izdržati sve te pritiske jer je prelazio iz Reala u Barselonu, ali eto, videli ste šta se na kraju desilo. Ne bi on ništa ovde delio. Meni je samo žao što je ovde sve predstavljeno kao život ili smrt. To nije normalno. Ovo nije ni život ni smrt, ovo je sport i treba da ostane u okvirima sporta, a ne da se priča da predsednik navija za jedne, da drugi od države dobijaju više. Treba da igrači izađu na parket i pokažu ko je bolji. To je jedino merilo. Ponavljam, nije poslata dobra slika zbog svega ovoga - ispričao je Savić.