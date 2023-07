PARTIZAN DOVODI TRI POJAČANJA! Savić bez dlake na jeziku: Malo šta je tačno što se priča i piše! U kontaktu smo sa mnogim igračima

Sportski direktor Partizana Zoran Savić izjavio je da će Partizan ovog leta dovesti još tri pojačanja.

Crno-beli nisu bili preterano aktivni na tržištu ovog leta, jer je njihov primarni cilj bio da sačuvaju jezgro tima. Uspeli su da zadrže Kevina Pantera, Džejmsa Nanelija i Zeka Ledeja, a ekipi su se pridružili Ognjen Jaramaz i Mateuš Ponitka.

Mnoga imena prethodnih dana i nedelja dovodila su se u vezu sa Partizanom, a Savić ističe da samo Željko Obradivić, Ostoja Mijailović i on znaju ko će zapravo ovog leta obući dres Partizana.

"Svi su insajderi, a niko ništa ne pogađa, malo šta je tačno što se priča i piše. Ono što mogu da kažem je da smo u kontaktu sa mnogim igračima, a dovešćemo trojicu. Ko su ti igrači, znamo samo Ostoja, Željko i ja. Sa Mirotićem je situacija bila atipična jer je on javio klubovima da ne dolazi kod njih, pa je to tako procurelo", kaže u razgovoru za "Mozzart sport" Savić.

Savić je otkrio da je plan da se proširi roster, kako bi se rasteretili nosioci igre.

"Mi smo imali najkraći roster u Evropi prošle sezone i to sada želimo da proširimo da imamo dodatne opcije i da rasteretimo neke momke koji su prošle sezone bili pod velikim naporom, doduše to se i isplatilo jer smo bili najspremnija ekipa u svim takmičenjima, a za to je zaslužan Bata Zimonjić i ceo naš staf koji je, slobodno mogu da kažem, najbolji u čitavoj Evropi".