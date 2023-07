MI SMO ZEMLJA KOŠARKE: Juniori šampioni razgalili srca srpske košarkaške publike!

Dečački snovi neretko ostanu snovi. Nekad se dosanjaju u zrelom životnom dobu, a samo ponekad dok su još toliko mladi da se sećate svakog detalja. Juniorska reprezentacija Srbije, koju čine momci (dečaci) od 16 do 18 godina, potrudila se da ne čeka predugo na njihovo ostvarenje.

Pred svojim navijačima u rasprodatom niškom „Čairu“, u finalu Evropskog prvenstva za košarkaše do granice punoletstva uradili su ono što niko nije u prethodnih pet godina. Pobedili su najbolju špansku selekciju u tom uzrastu i simbolično vratili košarku kući, kako je rekao njihov trener Nenad Stefanović. Misli na nekadašnju vladavinu Srbije na takmičenjima mlađih kategorija dok primat nisu preuzeli španski i francuski klinci.

- Naš cilj je bio da pobedimo Špance i Francuze. Uz dužno poštovanje, ne želimo da se merimo sa drugima - poručio je 37-godišnji selektor zlatnih „orlića“.

MVP Evrobasketa napuniće 18 godina za deset dana. O talentu Nikole Topića, sina proslavljenog reprezentativca Milenka Topića, pričalo se van granica Srbije i pre ovog šampionata. Sa 49 poena izjednačio je rekord juniorske Evrolige, bio je član idealne petorke na završnom turniru u Kaunasu i najzaslužniji za plasman OKK Beograda u završnicu domaćeg prvenstva. Plejmejker Crvene zvezde je u finalu bio brži čak i od „crvene furije“, postigao 24 poena ne strahujući da se zaleti na 220 cm visokog Adaja Maru, podelio osam asistencija, ukrao i uhvatio tri lopte. Najperspektivnijem momku u Evropi u svom godištu, zlatnu loptu uručio je kiselog osmeha Horhe Garbahosa, legenda španske košarke.

- Znači mi mnogo to priznanje, ali ne bi vredelo bez titule. Ne bih ga dobio da nije bilo sjajnih saigrača. Znači mi i skandiranje punog „Čaira“, hvala im do neba, dosanjao sam dečački san - rekao je mali Top, koji se nalazi i na spisku najbolje selekcije za predstojeće Svetsko prvenstvo. - To je još jedan kamenčić u ovom savršenom mozaiku. Dogovor je da se prvo odmorim od svega ovoga, pa ćemo onda videti šta i kako.

Evropske šampione je juče u „Kući košarke“ ugostio predsednik KSS Predrag Danilović.

- Presrećan sam zbog vašeg uspeha, ovo će vam sigurno ostati jedna od najdražih medalja u životu. Apsolutno ste zaslužili ovo zlato i treba da uživate u njemu. Zahvaljujem se još jednom gradu Nišu, predivnoj publici koja je dala dodatnu snagu i motivaciju ovim mladim momcima. Ne treba da zaboravimo da su oni još deca i da nije bilo nimalo jednostavno igrati pred domaćom publikom, pogotovo pred punom dvoranom - rekao je Danilović.

Srpska javnost videla je Mitra Bošnjakovića, Novosađanina koji će tek krajem avgusta navršiti 17 leta, ali su ga još ranije spazili skauti Real Madrida. Nedavno je sa „kraljevićima“ osvojio juniorsku Evroligu, u niškom finalu odigrao je najbolju utakmicu na Evrobasketu (21 poen, 7 skokova).

- Nosim ovo zlato u Španiju sa velikim osmehom - kaže još jedan momak iz lepeze potencijalnih budućih seniorskih reprezentativaca.

U njoj su i drčni krilni centar Mege Bogoljub Marković, član najbolje petorke Evrobasketa, njegovi klupski saigrači Andrej Mušicki i Filip Jović, koga je povreda u osmini finala sprečila da pomogne u završnici turnira. Tu su i čačanski izdanci Pavle Nikolić, Đorđe Ćurčić i Matija Milošević, duo Dinamika Aleksa Ristić i Ognjen Romić, Pavle Mišić i Andrej Kostić iz Crvene zvezde. Naravno, neće svi stići do najboljeg tima Srbije.

- Imaju oni još do A tima, ali ih vidim u njemu. Način na koji razmišljam, možda nije najispravniji, jeste taj da je glavni zadatak stvoriti nekoliko igrača iz mlađih selekcija. Ako se usput nešto osvoji, fenomenalno - ispravno razmišlja predsednik KSS Predrag Danilović.

Za sada neka uživaju u ovom trenutku. Za to se već pobrinula topla niška publika, o čemu je govorio trener Stefanović.

- Iskreno, ovo mi nije bilo ni u najluđim snovima. Puna hala, ovoliko dece. Ovi momci su kao Bitlsi, nestvarno iskustvo za njih i uspomena za ceo život.

