SKANDAL U EVROLIGI: Jedan od najboljih arbitara optužen da je nudio mito od 10.000 evra drugom sudiji!

Ogroman skandal preti da nagrize Evroligu! Naime, neki od najboljih evropskih arbitrara Ilijas Koromilas iz Grčke i Boris Rižik iz Ukrajine optuženi su da su nudili mito trećem sudiji Mikoli Ambrozovu iz Ukrajine pred meč finala Evrokupa 2021. godine između Monaka i Uniksa!

Naime, sudija Mikola Ambrozov direktno je u razgovoru rekao da su mu dvojica kolega nudila 10.000 evra, a da je on to odbio. Sve se dešavalo nekoliko dana pred pomenuti meč, kako on navodi u intervjuu.

- Možda će ovo što kažem nekoga da iznenadi, ali tako se desilo. Tri dana pred meč dobio sam poziv od poznatog sudije iz Ukrajine, Borisa Rižika. Rekao mi je da Uniks igra finale i da su na klupi grčki trener Dimitris Priftis i pomoćnik. Njemu je prišao Koromilas i pokušao da dođe do dogovora sa mnom preko njega - počeo je Ambrozov razgovor za "Eva Planet", a prenosi Mondo.

Za njega nije bilo dileme, odmah je odbio tu skandaloznu ponudu.

- Da sam prihvatio, onda bi on direktno razgovarao sa mnom kako bismo se dogovorili. Nisam ništa rekao Borisu, a on mi je objasnio da imam 24 časa da odlučim i da ako promenim mišljenje, da ću dobiti 10.000 evra. Dao mi je i broj koji je trebalo da pozovem putem Vajbera posle meča. Znate i sami kako se ta utakmica završila - rekao je Ambrozov.

Postavlja se pitanje da li će Evroliga sada otvoriti postupak protiv dvojice poznatih arbitara. U pitanju su vrlo ozbiljne optužbe koje bi mogle da naruše integritet takmičenja, kao i poverenje timova u sudije sa kojima je i bilo dosta problema u prošloj sezoni zbog mnogobrojnih gafova i grešaka.