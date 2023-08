Reprezentacije Slovenije i Grčke igraju prijateljski duel u sklopu priprema za Mundobasket, a tokom ovog meča najviše se istakao NBA as Luka Dončić potezom za TV špice.

Košarkaš Dalasa uzeo je loptu, krenuo je u napad, fintama zaludeo protivnike, a čak je u jednom trenutku zbog toga njegov čuvar završio na parketu...

Pogledajte:

Luka sent his man FLYING before the and one 😅



(via @courtside1891) pic.twitter.com/cs4z2zCkNx