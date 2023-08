Skandal u Evroligi: Pokreće se istragu protiv arbitra

Evroligu drma veliki skandal, nakon što su se pojavile optužbe na račun dvojice arbitara koji slove za bolje na Starom kontinentu. Dobro obavešteni košarkaški novinar, Emilijano Karkija, javlja da će organi Evrolige započeti istragu protiv ukrajinskog sudije Mikole Ambrosova i saznati šta se zapravo dogodilo 2021. godine.

Naime, Ilijas Koromilas iz Grčke i Boris Rižik iz Ukrajine su optuženi da su pre dve godine pokušali da podmite trećeg arbitra, Mikolija Ambrazova, pred finalnu utakmicu Evrokupa između Monaka i Uniksa. Same detalje otkrio je direktno Ambrozov, koji je ispričao da su mu dvojica kolega tri dana pred meč nudila 10.000 evra, ali je on to odbio.

Čekala se reakcija čelnika takmičenja povodom skandala u koji su umešani veoma ugledni arbitri, a čitav slučaj sada preti da sroza ugled takmičenja.

Ambrosov je, prema njegovim izjavama, odbio ponudu i nije pristao da razgovara sa samim Koromilasom, ističući da činjenica da je Monako pobedio 86:83 na meču pretpostavlja dokaz da nije podmićen.

On je u izjavi naveo sledeće:

Ono što ću reći može mnoge iznenaditi, ali stvari su se desile ovako: tri dana pre utakmice zove me najpoznatiji sudija u Ukrajini, Boris Rižik. Kaže mi da u finalu igra Uniks, koji ima grčkog trenera i grčkog pomoćnika. Prišao mu je Ilijas Koromilas, takođe Grk, koji je bio evroligaški sudija i preko njega pokušao da se dogovori sa mnom. Ako bih pristao, onda bi Koromilas razgovarao direktno sa mnom da se „dogovori“ kako će Uniks pobediti. Nisam ništa rekao Rižiku i rekao mi je da razmislim o tome 24 sata. Da sam se predomislio i da je sve bilo po planu, dobio bih deset hiljada evra. Čak mi je dao i Viber broj da se javim posle meča. Ipak, svi znate rezultat: Monako je pobedio...

Autor: