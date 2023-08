SRBIJA U NEVIĐENOJ DRAMI OSTALA BEZ FINALA! Neverovatno polufinale Evropskog prvenstva za mlade košarkašice

Mlada ženska košarkaška reprezentacija Srbije je u dramatičnom polufinalu "U20" Evropskog prvenstva, čiji je domaćin Litvanija, izgubila od Letonije sa 53:56, iako je tokom utakmice vodila i sa 13 razlike.

Počevši meč serijom 9:0 kao odgovor na uvodni poen suparnica, Srpkinje su stavile do znanja rivalu sa kakvim ambicijama su ušle u ovaj meč. Nije to baš bilo dovoljno da se Letonija zaplaši, ali je delovalo prilično impresivno. Čak i kada bi počele da se "mešaju karte", pa na klupu odlazile članice startne postave - Anđela Matić koja je ubacila pet poena za pet minuta, Jovana Spasovski (dva, za to vreme) i Marina Marčetić (koja nije poentirala, ali je s njom na parketu napravljeno 11 razlike), devojke koje su ušle da pomognu Neveni Rosić i Dunji Zečević - Katarina Knežević, Anđela Marojević i Milica Matić, onemogućile su nezgodnim suparnicama da se brzo "vrate u život".

Sa +13 se ušlo u drugu deonicu, a tada su se razigranoj letonki Eniji Kivite pridružile i Leimanova i Vanesa Jasa, pa je prednost Srbije počela polako da se topi. To i ne čudi, imajući u vidu da je nastalo veliko "zatišje" u ofanzivnoj igri naših mladih košarkašica, koje od sredine druge deonice nisu dale nijedan poen puna četiri minuta i 35 sekundi. Kada je Spasovski ubacila loptu kroz obruč, bilo je to da se četiri razlike uveća na 34:28.

Činjenicu da je tokom "sušnog perioda" bilo velikih problema sa odbranom rivala "pratila" je i solidna defanziva srpske ekipe, koja je za pomenuta četiri i po minuta primila samo šest poena, pa se ipak sa prednošću otišlo na veliki predah. A otišlo se uz "slične" realizacije šuteva obe ekipe, ujednačenost u maltene svim statističkim parmetrima, osim što je Srbija ubacila dvostruko više poena iz reketa (24:12), a Letonke imale razigraniju "klupu" (13:6 u poenima devojaka koje su ušle u igru kao rezerve).

Imajući u vidu da je po povratku iz svlačionica Letonija podigla preciznost šuta za dva poena, a srpska realizacija dalekometnih pokušaja spala na samo 18,2%, logično je i bilo što je vođstvo "nestalo", pa postalo 40:43 u korist suparnica naše selekcije. Ipak, velika borbenost, pogoci Anđele Marojević i Dunje Zečević, te slobodna bacanja Marine Marčetić, omogućili su Srbiji seriju od 7:0 usled koje se u poslednji period i ušlo sa prednošću od 47:43.

A onda, neverovatna drama.

Čak četiri minuta i deset sekundi Srpkinje nisu dale nijedan jedini poen, promašile su sedam šuteva, ali uspele da za to vreme zadrže suparnice samo na dva pogotka, čime je rezultat bio nerešen, dok Rosićeva nije pogodila iz levog ugla za 49:47. Ipak, razigrana Jasa je svojim 12. poenom na dva i po minuta do kraja donela minimalnu prednost Letoniji, a onda na 1:15 pre završetka trojkom uvećala vođstvo na 50:53.

Posle tajmauta koji je zatražila selektorka Dajana Butulija, Rosićeva je trojkom je izjednačila, ali Jasa je bila nezaustavljiva i svojim dalekometnim pogotkom vratila +3 svojoj ekipi. Kako je Srbija usled brzopletosti izgubila loptu u narednom napadu, Letonke su mogle da obezbede trijumf, no i one su svojom greškom izgubile posed, tačno minut do završetka triler utakmice.

Letonska odbrana je, međutim, onemoguća Srpkinje da upute šut u za to predviđenom vremenu, pa je Jasa potom rešila da s distance "potvrdi" trijumf. Iako je promašila, u osam preostalih sekundi Srbija nije uspela da trojkom izbori produžetak, jer je dalekometni pokušaj Rosićeve ostao samo to, pokušaj.

Rival Latonkama u borbi za zlato biće moćna ekipa Francuske koja je sa čak 75:47 deklasirala opasnu selekciju Španije.



Autor: