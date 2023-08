BRAT KEVINA PANTERA KARIJERU NASTAVLJA U BOSNI: Evo za koji će klub igrati

Kifer Panter, mlađi brat kapitena Partizana Kevina Pantera, potpisao je jednogodišnji ugovor sa ekipom Promo iz donjeg Vakufa.

Posle tri godine porvedene na Troj univerzitetu mladi Panter odlučio je da prvi profesionalni ugovor potpiše sa manje poznatim klubom iz Bosne i Hercegovine.

Kifer je rođen 1999. godine i igra na poziciji beka, ali dobro se snalazi i u ulozi organizatora igre. Prošle sezone na terenu je prosečno provodio 26 minuta i beležio 8,1 poen uz 3,2 skoka.

Promo se takmiči u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i prošlu sezonu završio je na 10. poziciji.

