Pešić o žrebu kvalifikacija za EP: Neće biti jednostavno, ali cilj je jasan

U ovom trenutku je pre svega pažnja i koncentracija na ovo što nas očekuje, Svetsko prvenstvo, ali ciljevi su jasni, kvalifikovati se za Evropsko prvenstvo. To neće biti jednostavno, kao što se pokazalo i ranije, rekao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić nakon žreba kvalifikacija za Eurobasket 2025.

Srbija će igrati u G grupi sa Finskom, Gruzijom i Danskom.

"Imamo dva protivnika koji su učesnici Svetskog prvenstva, Gruzija i Finska, ekipe koje su od svih novih zemalja, koje nisu proglašene od javnosti za favorite, međutim, ekipe kompletne, uvek igraju svi zajedno, tako da vrlo je rano govoriti o našim šansama. Ne zna se sa kojom ekipom ćemo nastupiti, to je februar mesec. Treba biti pažljiv, pripremati se za svakog protivnika. Još ne znamo ko su naši prvi protivnici. Razmišljaćemo o tome kad dođe vreme", istakao je Pešić, a preneo KSS.

Kvalifikacije za EP 2025. biće odigrane u tri prozora - od 19. do 27. februara 2024, od 18. do 26. novembra 2024. i od 17. do 25. februara 2025. godine.

Po tri najbolje plasirana tima iz svake grupe plasiraće se na EP.

U grupama u kojima se nalaze domaćini kontinentalnog šampionata (Kipar, Finska, Poljska i Letonija) plasman na EP izboriće selekcije organizatora, kao i dve najbolje plasirane reprezentacije.