Pešić: Važno je da nismo odustali, potrebne su nam ovakve utakmice na pripremama

Veoma dobra utakmica oba tima, mislim da je ovo dobra priprema za Mundobasket, bila nam je potrebna utakmica sa timom koji je iskusan i ima kontinuitet jer igraju tri godine zajedno, rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić posle poraza od Italije (89:88) na Akropolis kupu u Atini.

"Imali smo mnogo uspona i padova, od odličnih do veoma loših odluka koje su dovele do gubitka kontinuiteta u odbrani pre svega. Ovo nije izgovor, ali pričali smo o tranzicionoj odbrani koja je naš glavni cilj i veoma je bitno to za nas kako bismo se organizovalo. Juče je to protiv Grčke bilo sjajno, a večeras 23 poena Italije. Odlično smo igrali juče, a sada nema izgovora, dali smo sve od sebe juče i pogotovo energetski i večeras to nismo imali tokom svih 40 minuta", istakao je Pešić na konferenciji za medije.

Odlično smo počeli, ali odbrana "jedan na jedan" nije odrađena kako treba, nismo iz zaustavili, Italija duže igra zajedno, pa su maltene automatski nalazili ekstra pas i šut za tri poena, dodao je Pešić.

"Napeta utakmica sa Italijom koju smo odigrali i imali smo dobre odluke na kraju, otvorene šuteve koje nismo dali, a sada je važno da mi nismo odustali i pronašli rešenje i na kraju imali situaciju da smo mogli i da pobedimo. Važno je da imamo jedan meč kao ovaj, velika borba, intenzitet, to je važno za naš tim", poručio je Pešić.