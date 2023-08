Bogdanović pozdravio Italijane na Tviteru i najavio revanš: Ragazzi, vidimo se uskoro!

Košarkaška reprezentacija Italije savladala je selekciju Srbije na pripremnom meču na Akropolis kupu u Grčkoj posle drame u završnici - 88:89.

To znači da su nas Italijani dobili na tri od poslednje četiri utakmice, a vrlo lako može da se desi da se sretnemo ponovo u drugoj fazi predstojećeg Mundobasketa.

Ukoliko obe ekipe budu prve ili druge u svojim grupama, to će značiti novi okršaj dve košarkaške zemlje koje se vrlo dobro poznaju.

Good game ragazzi, see you soon 💪🤝 https://t.co/oh7he1PM2p