ODBIO DA IGRA ZA REPREZENTACIJU, PA ZAPALIO PREKO! Dok se Orlovi spremaju za Mundobasket, Jokić uživa na plaži!

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić otputovao je u Sjedinjene Američke Države.

Pošto je doneo odluku da ne igra za reprezentaciju Srbije na predstojećem Mundobasketu jer nije fizički ni mentalno nije spreman da preuzeme odgovornost kakva se od njega očekuje, Nikola je odlučio da odmor iskoristi za posetu Kaliforniji.

Bumped into the worlds best basketball player last night #ManhattanBeach pic.twitter.com/pIno0qoUXT