Da li je Gordon zbog ovog došao kod Jokića u Sombor? Nikola dao obećanje, uslov je da Amerikanac poseti Srbiju

Aron Gordon, saigrač Nikole Jokića iz Denvera, stigao je u Srbiju u posetu srpskom košarkašu i svom prijatelju, a NBA zvezde imaće mnogo prilika za dobro zabavu.

Amerikanac je uslikan u petak na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Verovatno će nekoliko dana provesti u Somboru, rodnom gradu Nikole Jokića, posebno jer se u nedelju održava "Trkački dan" na gradskom hipodromu.

Zanimljivo, Gordon je nedavno, u jednom od intervjua otkrio zanimljivu anegdotu sa Nikolom.

"He invited everybody over to the house to watch the play-in games. In the middle of the game he's like, 'AG, AG, come here.' And he shows me his riding helmets. It's one of the times I had seen him most excited."



Aaron Gordon on Nikola Jokic 😂pic.twitter.com/dhBb5uVdfe