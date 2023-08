ČUVENI ITALIJAN O OTKAZU JOKIĆA: Nikola razmišlja o Olimpijskim igrama sledeće godine!

Đanmarko Poceko govorio je za "BasketballSphere" o raznim temama u vezi sa Srbijom.

Selektor košarkaške reprezentacije Italije ima velike simpatije prema našoj državi kao košarkaškoj naciji, te je ocenio zemlje bivše Jugoslavije kao jezgro ovog sporta u Evropi.

"Imam izuzetno veliko poštovanje prema Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Odrastao sam u Trstu. Kada sam bio dečak gledao sam više jugoslovensku košarku nego italijansku. Partizan, Crvena zvezda, Cibona, Split, neverovatni timovi. Kasnije sam proveo i dve godine u Zagrebu na klupi Cedevite. Moram reći da je u tom vremenu iza nas, u takvoj konkurenciji, bilo lakše osvojiti Evroligu nego domaće prvenstvo. Partizan i sarajevska Bosna bili su bolji od velike većine klubova u Evropi" - rekao je Poceko.

Potom se osvrnuo na Dudu Ivkovića...

"Trener uvek može napraviti katastrofu. Jednom mi je Dušan Duda Ivković rekao da svaki trener mora napraviti neku katastrofu kako bi bio dobar. Naučio me da trener mora napraviti neko sr*nje kako bi porastao kao trener. Osim toga, glavni trener može igrače učiniti maksimalno 50% boljima nego što jesu. Ostalo je na njima. To mi je rekao pre nekoliko godina i upamtio sam to".

A, za kraj o otkazu Nikole Jokića.

"Što se tiče Jokića, on je igrao tokom prethodnog leta. Mogu reći da je on zaista sjajna osoba i izuzetan košarkaš. Sve najlepše sam čuo o njemu. Ponašao se uvek profesionalno, ali to su odluke koje igrači ponekad moraju doneti. Ne samo zbog sebe, već i zbog nekih drugih stvari. Odbiti reprezentaciju ponekad znači odmoriti se. Nikola Jokić verovatno razmišlja o narednoj godini i Olimpijskim igrama. Odazvati se svako leto na poziv reprezentacije? To jednostavno nije moguće. Košarka danas nije ista kao u godinama kada sam ja igrao. Koliko je Nikola Jokić odigrao utakmica prethodne sezone u NBA ligi? Ponekad se jednostavno igrač mora odmoriti. Poštujem njegovu odluku. Ponekad morate reći izvinite, ne mogu da igram. Ja savršeno razumem takve odluke", istakao je Poceko.