PEŠIĆEVI 'ORLOVI' NA POSLEDNJEM TESTU: Mundobasket je sve bliže, a Portoriko protivnik po meri!

Mundobasket je sve bliži, a košarkaška reprezentacija Srbije ulazi u završnu fazu priprema. Posle mečeva u Beogradu, zatvorenog tipa, kao i "Akropolis kupa" u Atini, ekipa selektora Svetislava Pešića odigraće još jednu test utakmicu.

Večerašnji duel sa Portorikom (19.00), koji će nam biti rival u grupi na Filipinima biće poslednja provera pred odlazak na Daleki istok, gde nas očekuju i novi testovi, sa Kinom i Brazilom.

- Odlično smo radili, momci su uložili sav mogući entuzijazam uz dobru koncentraciju. Puno smo razgovarali, naravno fali nam još finalizacija svega ovoga što je prošlo kroz trening. Odigrali smo četiri utakmice do sada, to je bilo po meni dosta dobro za ovu fazu priprema. Sada nas očekuju još tri utakmice. Protiv Portorika ovde i očekujemo da nas malo publika podrži, da nam da vetar u leđa, da nam pomogne da budemo još bolji.

Ova utakmica nam puno znači jer je Portoriko ekipa koja igra sasvim drugačije u odnosu na evropske ekipe. Sa puno kontranapada, uz naravno zonsku odbranu. To je nešto što nama treba da bi se pripremili za Svetsko prvenstvo. U Šenženu ćemo odigrati još dve utakmice, to će nam koristiti i za vremensku adaptaciju i nadam se da posle idemo za Manilu. Treniraćemo tamo, možda organizujemo trening utakmicu sa nekom ekipom iz drugih grupa, to ćemo još videti.

Šta je u ovom trenutku najvažnije? Da nastavimo da radimo kako smo do sada radili. Da nas povrede i bolesti zaobiđu, dugačak je put, druga je klima i takva adaptacija traži posebnu koncentraciju - kazao je Pešić koji je već objasnio i šta se dešava sa igračima Partizana, Alenom Smailagićem i Urošem Trifunovićem, odnosno zašto više ne računa na njih.

Duel sa Portorikom je najavio i Ognjen Dobrić, novi član Virtusa.

- Još jedna u nizu pripremnih utakmica koju moramo da iskoristimo na najbolji mogući način. Znamo šta je naš cilj, da se što bolje pripremimo za Svetsko prvenstvo, da se kroz ove utakmice i treninge što bolje uigravamo i budemo najbolji kada bude najpotrebnije, a to je Svetsko prvenstvo. Sledi potom turnir u Kini, a nakon toga Manila. Sve ove utakmice više služe kao treninzi. Sigurno nećemo izgledati najbolje i najlepše i igrati košarku kakvu želimo, ali treba da rastemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening i budemo najbolji u Manili.

Pričao je i Filip Petrušev, centar "orlova".

- Prve dve utakmice su bile zatvorene, druge dve su svi imali priliku da vide. I dalje se uigravamo, i dalje se upoznajemo jedni sa drugima i mislim da iz utakmice u utakmicu idemo na bolje. Ima stvari na kojima treba da radimo, ali smo zadovoljni postignutim do sada.

Znamo dobro ekipu Portorika, igrali smo pre par godina sa njima u Beogradu, to je manje-više ista ekipa. Igraju dosta brzo kao i sve ostale ekipa iz Južne Amerike, znamo šta da očekujemo. Zavisi sve od nas, iskoristićemo tu utakmicu da se pripremimo za ono glavno što nam predstoji - zaključio je novi košarkaš Filadelfije.

Reprezentacija Srbije putuje u Kinu u četvrtak, a osim Portorika bićemo u grupi i sa Kinom i Južnim Sudanom.