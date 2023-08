SVETISLAV PEŠIĆ OTPISAO JOŠ JEDNOG IGRAČA: Ovih 13 košarkaša putuje u Kinu!

Selektor Srbije Svetislav Pešić rekao je da će sutra na put Kine povesti 13 košarkaša.

U odnosu na 14-icu koji su igrali protiv Portorika u Areni neće biti Nikole Topića.

- U Kinu putuje 13 igrača. To je bio plan pre početka kada smo započeli taj neki program. Toliko ih ide u Kinu i u Manilu. Mali Topić ostaje ovde da nastavi da trenira. Očekuje nas dugačak put. Medicinski sastav smo proširili, to nam je potrebno. Vrlo je važno da ostanemo zdravi i da se adaptiramo na vremensku zonu. Nadamo se, ja bih voleo da se Topić pojavi tamo, ali to znači da se neko razboleo. To stvarno ne bismo želeli - rekao je selektor Pešić.

Topić je imao priliku da debituje pred beogradskom publikom, ali neće putovati na Svetsko prvenstvo.

Dakle, pred Pešićem je još jedna dilema, ko je poslednji prekobrojni. Pešić do 22. avgusta mora da saopšti krajnji spisak od 12 košarkaša koji će igrati na Svetskom prvenstvu koje startuje 25. avgusta.

Autor: