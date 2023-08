PEŠIĆ OTKRIO ZAŠTO MILUTINOV I BOGDANOVIĆ NISU IGRALI PROTIV BRAZILA, PA PORUČIO: Ovako nešto nam je baš trebalo pred Mundobasket

Srbija je pobedila Brazil u pripremnom meču pred start Mundobasketa, a selektor Svetislav Pešić bio je zadovoljan viđenim:

- Trebala nam je ovakva jedna utakmica, protiv Brazila koji ima i veličinu i visinu, koji ima iskusne igrače... Videli ste da oni znaju, iskusni su, imaju "atletiku", to je ekipa koja je dobila Australiju na njihovom terenu, pre nedelju dana. Zapravo, oni su sve utakmice i dobili do sada. Znači, Brazil, jedan baš protivnik koji nam je "legao". Kada nas je sponzor zvao da dođemo na ovaj turnir, pitao sam ko će da igra i takva ekipa nam je trebala - počeo je priču Pešić.

Usledilo je pojašnjenje zašto u timu nisu bila dva najbolja igrača:

- Bila je dobra provera. Malo smo poštedeli Bogdanovića i Milutinova, oni su igrali možda malo više od ostalih na prethodnim utakmicama, normalno su trenirali, sve je u redu (sa njima), a oni koji dosad nisu dobili mnogo minuta, dobili su sada. I, eto, to je to. Sutra putujemo za Manilu i imamo još nekoliko dana da se odmorimo i da na nekim detaljima odbrane i napada poradimo. Ekipa se razvija, u dobrom smo raspoloženju, imamo te tri utakmice u prvoj grupi... Mnogo je važno da se dobro pripremimo, da budemo zdravi, polako se adaptiramo i na vremensku razliku i to je to - zaključio je Pešić.

