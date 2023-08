ISPAO SA LISTE PUTNIKA U MANILU - KARIJERU NASTAVLJA U RUSIJI: Radanov novi košarkaš moskovske Rune

Srpski košarkaš Aleksa Radanov novi je igrač moskovske Rune, preneo je njegov agent Miiško Ražnatović na svom Tviter nalogu.

Radanov je ovog leta prošao pripreme sa reprezentacijom, ali nije uspeo da izbori mesto među 12. igrača koji će predstavljati Srbiju na Svetskom prvenstvu.

On je prošle sezone nastupao za grčki Peristeri, gde je prosečno beležio šest poena i 3,5 skokova po meču.

Aleksa Radanov signed contract with very ambitious Vtb team, Runa from Moscow!#BeoBasket