SELEKTOR PEŠIĆ PRED POČETAK MUNDOBASKETA: Igrači su spremni kao zapete puške!

Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je konferenciju pred početak Mundobasketa. Pored selektora, reč je imao i kapiten Srbije, Bogdan Bogdanović.

Pešić je poručio Srbiji da su igrači spremni kao zapete puške za početak Svetskog prvenstva.

Još jednom o onima koji nisu mogli da budu tu

- Dešavalo se na početku priprema da na nake igrače nismo mogli da računamo i stvarno mi je žao zbog toga, ali to je sada prošlost i da vidimo šta je sada i šta se sada dešava.

Na kraju je to bilo dosta dobro, igrači su prihvatili naš sistem, a najvažnije je da mi znamo da smo mi tu zbog njih, a ne oni zbog nas. To je bilo dosta interesatno rešavati neophodne stvari, a da dođeš u objektivno dobrom stanju. Nemamo sada probleme fizičke prirode, ali svako ima pomalo nešto što nosi. Utisak je da su svi kao zapete puške.

Forma ekipe je bitna pred start velikog takmičenja

- Nikad dovoljno vremena. Ali mi to znamo i šta da radimo. Ja sam uvek pričao da o problemima uvek može da se priča, ali to treba uzeti kao izazov. Kako i na koji način to rešavati, sve što nose pripreme. Suvišno je pričati o problemima, to nas samo zamara. Ako to pretvorimo u izazov, to je nešto što nas vuče napred i motivacija je Razumeli smo da svaki dan treba da bude iskorišćen na najbolji način. Ekipa je dala ogroman doprinos, igrači su najvažniji. Sve ostalo je bilo dosta dobro.

Sećanje na Manili u zlato 1978. godine

- Da vam iskreno kažem to je daleka prošlost, Svi se sećaju fantastičnog usepha sa tom generacijom iu tom generacijom. Ovo je 45 godina posle toga, ja znam da volite da pričate o prošlosti...

Cilj na Mundobasketu je jasan

- Nadam se da ćemo biti u Parizu na Olimpijskim igrama nakon ovog Mundobasketa. Svi moraju da imaju neki cilj, a naša motivacija je da budemo deo Olimpijskih igara.

- Igrali smo sa njima i videli smo da je to jedan jako dobar tim, organizvan tim i neče nam biti lako. Videli smo da igraju dobru odbranu, a ovo je veoma drugačiji meč jer je ovo zvanični, a ne prijateljski meč.

Selektor Pešić je prvo rekao

- Jako smo srećni što smo u Manili. Sve je sjajno što se tiče uslova veoma smo srećni zbog toga. Sada je vreme da se misli na prve utakmice. Nema mnogo vremena za to i probali smo da iskoristimo ovo vreme da imamo neke utakmice. Sada je vreme da se predstavimo na Svetskom prvenstvu.

Kapiten je dobio reč na početku konferencije

- Uzbuđeni smo, bile su teške pripreme, ali smo srećni što smo ovde. Znamo šta treba da uradimo, srećni smo što smo tu! Mislim da ovde igram kao i u NBA, možda ovde sa malo više minuta. Ista mi je uloga kao i u Atlanti i u odbrani i u napadu. Samo su drugačija pravila. Mogu da donesem iskustvo momcima i da ih podržim da igraju i zabavljaju se. Ovo je samo još jedna utakmica.