'BIĆE MNOGO EMOCIJA' Sale Đorđević pred mečeve sa Srbijom: Orlovi su kandidati za medalju

Košarkaška reprezentacija Kine biće prvi protivnik selekcije Srbije na Mundobasketu. Kao što je dobro poznato, selektor ovog tima je Aleksandar Saša Đorđević.

On je na konferenciji za medije istakao da je njegov tim sjajno dočekan u Manili.

- Osećamo se sjajno dočekanim od strane Filipinaca. Hoću da se zahvalim svima na dočeku. Sve je organizovano na visokom nivou. Za nas je velika čast, kao i za Kineze. Tako ćemo se odnositi prema takmičenju.

Zahvalio se selektoru Kine na ukazanom poverenju.

- Videli ste da smo dočekani otvorenim rukama. Imam veliku čast zahvaljujući Jao Mingu i predsedniku Kineske federacije. Radili smo naporno svakog dana sa ogromnom profesionalnošću. Daju sve od sebe da pokažemo sve što imamo.

Onda je usledilo pitanje povodom toga kako se oseća.

- Igramo protiv Srbije, moje zemlje. Čast je izaći i biti selektor Kine protiv moje zemlje. Biće mnogo emocija. Kako volim to da kažem, emocije su često neprijatelji i moram da ih potisnem nekako da bih izvukao najviše iz meča. To je težak protivnik, jedan od najtežih na prvenstvu. Sjajni igrači, atlete, igrali smo protiv njih pre par dana. Bilo je to odlično. Znamo šta moramo da poboljšamo.

Kaže da su ti igrači koje ima na raspolaganju ono najbolje što ima.

- Imamo dosta igrača, a samo 12 može na Svetsko prvenstvo. Oni će predstavljati Kinu u najboljem mogućem svetlu.

Pokušaće da se iznivelišu sa ostalim timovima u grupi.

- Svi, kako volim da kažem. Svako hoće da da sve od sebe. Atletski deo košarke se dosta promenio. Zavisi kako ćemo igrati, a moraćemo tako. Videćemo kako rosteri uspešnih timova mogu da budu konstruisani, tamo ima dosta visokih igrača. Potrebno nam je to. Mi smo tim, moramo da izađemo na teren kao tim i da vidimo šta je na drugoj strani.

Šta je zapravo prioritet selekcije Kine na ovom Mundobasketu?

- Šta je prioritet? Da budemo mirni, da uživamo u momentu, da pokažemo najbolje u ovom trenutku. Osetio sam da smo bili potcenjeni od timova ovog leta. Nadam da se da ćemo se opustiti i odigrati što bolje. Ako pričamo o prioritetima, stavlja se teret na igrače.

Ići će se korak po korak.

- Videli smo neke utakmice, ali verujte mi, to je bilo dosta davno. Moja filozofija je da je sledeća utakmica najvažnija u životu. Ne znamo da li ćemo igrati sa Filipinima. Oni su atletski tim, uveli su dosta veličine, njihova rotacija je sa visokim igračima, poput Klarksona. Umeju da reše guste utakmice. Njihov tim je za respekt, ali o tome ćemo kada dođe vreme za to.

Olimpijske igre i karta za Pariz su takođe na stolu?

- To je jedna od stvari o kojima razimšljamo. Možemo da odigramo samo sledeći meč bolje. Znate svi da su svi timovi ovde, svih 32, njihov cilj je da se plasiraju na Olimpijske igre. Za sve je to najlepša želja, da njegova zemlja bude tamo. To je to. O tome pričamo, razmišljamo, videćemo kako će se sve odvijati. Na Mundobasketu vam treba i sreće za rezultat. Morate da budete dobri, da podižete nivo, ali vam treba i malo sreće. Nekada će sve raditi, nekada neće.

Dao je ocenu svih rivala iz grupe. Naravno, Srbiju je najviše istakao naš bivši selektor.

- Sve tri zemlje imaju dobre timove, teški su rivali. Hoćemo da budemo na njihovom nivou. Južni Sudan ima visok i atletski potkovan tim, nisu iznenađenje, tu su i igraćemo sa njima. Ali pre svega moramo da igramo sa Srbijom, mislim da su kandidati za neku od medalja. Portoriko je istorijski, još kada je bila Jugoslavija, gubili smo od njih. Uvek dobro igraju protiv velikana. Imaju dosta atleta. Više razmišljam o nama, o tome kako ćemo da se pokažemo.