Podrška iz Atlante: Bogi, srećno ti sa Srbijom!

Svi sa nestrpljenjem očekujemo početak Mundobasketa, a naša selekcija svoj prvi meč odigraće u subotu (26. avgusta), protiv selekcije Kine.

Naravno, najviše se na ovom šampionatu očekuje od kapitena Bogdana Bogdanovića, kome je i njegov klub Atlanta poželela dosta uspeha sa Orlovima sa kratkom porukoma "Bogi Bakets".

To je još jedan pokazatelj koliko je cenjen Bogi u Hoksima, mada to nije praksa, jer NBA timovi nisu oduševljeni kada njihovi košarkaši igraju za svoju zemlju, ali očigledno da to nije slučaj kada je u pitanju tim iz Džordžije.

Bogi Buckets on the international stage 🇷🇸



Good Luck in the World Cup 🏆🏆 pic.twitter.com/9vmaHHquXt — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 24. август 2023.

Od Bogdana Bogdanovića se na ovom Mundobasketu očekuje da kapitenski predvodi Orlove i time doprinese da naša selekcija što dalje dogura na šampionatu.

Pored Srbije tu su još Južni Sudan i Portoriko.