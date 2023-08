CEO KOSTUR MUNDOBASKETA: Srbiji se OTVORIO PUT na Svetskom prvenstvu (FOTO)

Završena je prva faza ovogodišnjeg Mundobasketa i sada se zna kojih 16 selekcija nastavlja takmičenje na Svetskom prvenstvu.

Grupa I:

Srbija 3-0, Dominikanska Republika 3-0, Italija 2-1, Portoriko 2-1.

Grupa J:

SAD 3-0, Litvanija 3-0, Crna Gora 2-1, Grčka 2-1.

Grupa K:

Slovenija 3-0, Nemačka 3-0, Australija 2-1, Gruzija 2-1.

Grupa L:

Kanada 3-0, Španija 2-0, Brazil 2-1, Letonija 2-1.

Takođe, poznato je da se u nokaut fazi ukrštaju grupe "I" i "J", što znači da bi Srbija, u slučaju da ostvari pobede protiv Italije i Dominikanske Republike, izvesno izbegla duel protiv Amerike u četvrtfinalu, pod uslovom da Amerikanci budu prvi u svojoj grupi.

🇷🇸🇺🇸🇸🇮🇪🇸 through to the Second Round on top of their groups 🏔️#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/JM5jgPkMP5