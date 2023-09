Pešić: Situacija sa Simanićem mogla da bude tragična, sada je sve dobro

Boriša Simanić je operisan i sada je dobro. To je moglo da se završi tragično. Da nije bilo te reakcije da ga prebace u operacionu salu, to bi bilo baš loše. Sve je dobro kad se dobro završi, izjavio je danas u Manili selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić na konferenciji za medije.

Košarkaši Srbije igraju sutra od 10 sati sa Italijom, prvu utakmicu druge faze SP. Do kraja šampionata, selektor Srbije neće moći da računa na Borišu Simanića, koji je prethodne noći operisan, nakon što je dobio jak udarac u predelu bubrega u duelu sa Južnim Sudanom.

Pešić je rekao da je najvažnije da se Simanić sada oseća dobro.

- To je pre svega važno za njega, njegovu familiju i nas. Ne samo da je naš igrač, on je omiljen u našem timu i želim da mu pošaljem poljupce i zagrljaje da izdrži. Operacija je uspela od strane doktora koje je organizovao naš profesor Radovanović. Dobro je da je profesor bio sa njim i da se tako desilo. To je šok za sve nas. Nismo mogli da verujemo da je takav jedan udarac mogao da bude bolan i tragičan. Ekipa je bila tu čitavu noć. Skupljala se krv, jer je krvario dosta. Sve se dobro završilo i želimo da se brzo oporavi - rekao je selektor Srbije i dodao da je izbegnuta velika tragedija u poslednjem trenutku.

- Bio je faul, udario ga je igrač u predelu bubrega. Da li je to bila namera ili ne, mi to ne znamo. To samo zna onaj ko je to uradio. Sudije su procenile da tu nije bilo namere. To je moglo da se završi tragično. Da nije bilo te reakcije da ga prebace u operacionu salu, to bi bilo baš loše. Sve je dobro kad se dobro završi - dodao je selektor Srbije.

Duel Srbije i Italije biće treći zvanični u poslednje tri godine. "Azuri" su bili bolji na prethodna dva. Prvi pre dve godine u Beogradu na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre, kao i 2022. u osmini finala Evropskog prvenstva u Berlinu.

- To je naša četvrta utakmica sa veoma jakim protivnikom. Dobro ih poznajemo, a i oni nas. Oni već tri godine igraju u svim takmičenjima u nepromenjenom sastavu, uigrana ekipa. Ništa nisu promenili u načinu igre, napredovali su. Naša situacija je drugačija, mi smo nov tim. Njihova prednost je uigranost, a naša velika želja i motivacija. Ne bi bilo dobro da se uzdižemo previše, da nam se motivacija ne vrati kao bumerang. Moramo da ostanemo mirni, da se držimo plana igre - rekao je Pešić.

On je naveo da su svi ostali igrači zdravi i spremni za meč.

- Ostali momci su tu, Petrušev i Avramović su mogli da igraju juče al smo uspeli da ih zaštitimo. Trenirali su dobro i sigurno će igrati sutra - zaključio je Pešić.

Utakmica između Srbije i Italije biće odigrana sutra od 10 časova u Manili.