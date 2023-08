Avramović: Izlazimo na teren sa još većom motivacijom zbog Boriše Simanića

Znamo da su nam dužnici, na teren ćemo izaći sa još većom motivacijom zbog Boriše Simanića, izjavio je danas u Manili košarkaški reprezentativac Srbije Aleksa Avramović uoči utakmice sa Italijom u prvom kolu druge faze Svetskog prvenstva.

Simanić je na jučerašnjoj utakmici protiv Južnog Sudana dobio jak udarac u stomak, u predelu bubrega. Simanić je potom operisan, oseća se dobro, a poruku podrške poslao mu je i Avramović.

- Trenutno ima nešto veće od košarke, a to je situacija koja se dogodila Boriši. Ni kriv ni dužan, u nezgodno mesto u nezgodno vreme, dobio je udarac koji ga je udaljio od daljeg nastupa na SP. Ovom porukom želim da mu u ime svih igrača poželim brz oporavak. Mi smo sa njim i on je sa nama i dok je na oporavku. On je veliki deo tima, veliki deo slagalice i dodatna motivacija za sve ono što nam sledi - rekao je Avramović na konferenciji za medije.

On je dodao da je ekipa Srbije spremna za sutrašnji meč sa Italijom.

- Motivacija ne treba da nam bude upitna. To je ekipa koja igra brzu košarku. Sa takvim ekipama smo igrali u prvoj fazi, mislim na Portoriko, koja igra tranziciju košarku i njih smo dobro ukrotili. Tako da ćemo isti pristup imati i sutra, sa još dodatnom motivacijom, sa dodatnom agresivnošću u odbrani i napadu. Znamo da su nam dužnici i da ćemo izaći sa još većom motivacijom zbog Boriše i zbog svih nas - naveo je Avramović.

Srbija bi u slučaju pobede protiv Italije obezbedila plasman u četvrtfinale Mundobasketa.

- Mislim da su naša mladost i želja ključ svega. Najbolja smo tranziciona ekipa na prvenstvu, to smo pokazali do sada. Mi naš stil igre nećemo menjati. Ključ je defanzivni skok, ako skok bude funkcionisao bićemo pripremljeni. Nećemo trčati i leteti. Ako brzo ne završimo sledi postavka napada i tu znamo šta treba da radimo - rekao je reprezentativac Srbije i dodao da se oseća odličn, pošto je sve vreme trenirao.

Utakmica između Srbije i Italije biće odigrana sutra od 10 časova u Manili.