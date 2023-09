PRVE PEŠIĆEVE REČI NAKON BOLNOG PORAZA: Nismo kontrolisali našu igru

Košarkaši Srbije izgubili su od Italije rezultatom 76:78 na startu druge faze Mundobasketa.

Znali su košarkaši Srbije da bi im pobeda na današnjem meču donela plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva, a pored toga, naši reprezentativci su imali i dodatni motiv, s obzirom da je na drugoj strani ekipa koja nas je pobedila u dva veoma bitna meča u prethodne dve godine, pa je samim tim došlo vreme za "naplatu dugova". Ipak, to se danas nije dogodilo.

Nakon meča, selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je:

- Znali smo da ćemo igrati težak meć protiv sjajnog tima poput Italije. Nismo kontrolisali našu igru, pogotovo u momentu kada smo imali dobar rezultat i imali smo dobar ritam utakmice, ali u svakom sliučaju. Kao i uvek hteli smo pobedu, ali moramo pobediti poslednju utakmicu protiv Dominikane. Imaaćemo dovojno vremena. Igramo meč za dva dana. Dovoljno vremena da se regenerišemo psihički i fizički i da se pripremimo.

Na ovaj način smo značajno zakomplikovali plasman u četvrtfinale Mundobasketa, s obzirom da je za to Orlovima potrebna pobeda protiv Dominikanske republike u poslednjem kolu, a taj meč je na programu u nedelju od 14 sati.

- Naravno da je utakmica protiv Italije za nas bila važna iz mnogo razloga, a pre svega da sami odlučujemo svoju sudbinu na SP. Izgubili smo tesno, sa dva razlike. To i nije strašno, ali šteta je što nismo iskoristili momentum da završimo meč u našu korist. Mi nemamo vremena za analize, teško je igrati protiv Italije. Zbog iskustva i brzine. Videli ste da imaju iskustvo, jer su zajedno dugo. To su i pokazali. I pobedom Italije, moramo da dobijemo i zadnju utakmicu. Ta utakmica određuje sudbinu za dalji opstanak na prvenstvu. Dobro je što imamo vremena za razliku od ove utakmice. Takva je situacija, nismo imali ni 24 sata. Sada imamo 48 časova da se oporavimo. Uvek ima razloga da se oporavimo, da se vrate neki momci sa problemima i da uđemo u taj meč kao da je finale prvenstva sveta. Ja sam siguran da ćemo to vreme da iskoristimo na najbolji način - rekao je Pešić.

