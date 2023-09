ISTORIJSKI USPEH: Južni Sudan obezbedio vizu za Olimpijske igre u Parizu

Košarkaši Južnog Sudana savladali su selekciju Angole sa 101:78, u okviru razigravanja od 17. do 32. mesta na Mundobasketu.

Ipak, ovaj meč ostaće urezan u istoriju Južnog Sudana, pošto su ovim trijumfom obezbedili plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Ekipa koja je bila u grupi sa Srbijom, Portorikom i Kinom, nije prošla u drugi deo turnira, ali su u razigravanju ponovo ispisali istoriju.

Naime, nijedna reprezentacija iz Afrike nije prošla grupu, te je susret Južnog Sudana i Angole bio od presudnog značaja, s obzirom na to da samo najbolja reprezentacija iz Afrike obezbeđuje plasman na Olipijske igre.

Odigrali su Sudanci odlično, bili ekipa koja se "pita" od prvog do poslednjeg minuta, i potpuno zasluženo došli do trijumfa. Uz to, Egipat je trebalo da savlada Novi Zeland sa više od 20 razlike, ali su pretrpeli poraz, te je to samo potvrdilo plasman Južnog Sudana u Pariz.