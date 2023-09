BRUTALNI BOGDAN BOGDANOVIĆ PRESTIGAO DRAŽENA PETROVIĆA! Srbin POGAĐA iz svih pozicija i nastavlja da PIŠE ISTORIJU!

Košarkaška reprezentacija Srbije trenutno vodi veliku bitku za polufinale Mundobasketa protiv selekcije Litvanije i direktan prenos ovog meča možete pratiti na našem lajv-blogu.

"Orlovi" vode su prvo poluvreme rešili u svoju korist rezultatom 49:38 i igraju maestralno, a najbolji pojedinac definitivno je kapiten Bogdan Bogdanović koji je u prvih 20 minuta postigao čak 18 poena.

Bogdan pogađa iz svih pozicija, ima šest od sedam za dva i dva od tri za tri poena, te se za 16 minuta i 23 sekunde na terenu upisao u istoriju.

Naime, našem kapitenu falilo je 17 poena da prestigne legendarnog Dražena Petrovića na večnoj listi najboljih strelaca Mundobasketa, a on je za samo jedno poluvreme četvrtfinala uspeo to da uradi. Dražen je postigao 399 poena, a Bogdanović je sa 18 za poluvreme protiv Litvanije stigao do brojke od 401!

Bogdan Bogdanovic leads Serbia 🇷🇸 to the Quarterfinals becoming 20th best scorer of the #FIBAWC! 🔝 pic.twitter.com/gZNm21vVrD — Armando Caporaso (@Facu_PCF) 03. септембар 2023.

Naredni na listi je Dirk Novicki koji je postigao 425 poena. Ako ga Bogdan ne stigne do kraja meča protiv Litvanije, nema dileme da će to uraditi već u polufinalu ako se Srbija plasira među četiri najbolje ekipe na Mundobasketu.

Dakle, Bogdan Bogdanović ima još jedan veliki motiv da nastavi sa dominacijom!

