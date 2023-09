Bogdan Bogdanović oduševio Atlantu: Ovako je NBA gigant reagovao na blistave partije kapitena Orlova

Kakva partija...

Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale Mundobasketa pošto su sa 87:68 savladali favorizovanu Litvaniju, a jednu od najboljih partija u timu Orlova prikazao je kapiten Bogdan Bogdanović.

Bogdan je ubacio Litvancima 21 poen, a njegove partije sa velikom pažnjom ispratio je njegov klub u NBA ligi, Atlanta Houks.

Oni su sa oduševljenjem postavljali većinu videa koji su se pojavljivali na društvenim mrežama u vezi sa Bogdanom.

Ovo su neki od njih:

Bogi has led his team to the semi-finals 🇷🇸 https://t.co/Zje2eXqLL3 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 05. септембар 2023.

Bogi with another dominant performance to lead Serbia to the semi-finals 🔥



21 PTS | 9/13 FG | 4 REB | 3 AST | 2 STL pic.twitter.com/T67c2RBCbN — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 05. септембар 2023.

Bogi gave out all kinds of buckets in Serbia’s W over Lithuania 🪣



21 PTS | 9-13 FG | 2-4 3-PT FG pic.twitter.com/9kOwKhuhvo — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 05. септембар 2023.

