POTPISAN UGOVOR! Raduljica ima novi klub

Srpski košarkaš Miroslav Raduljica zvanično je predstavljen u novom klubu. On će naredne sezone braniti boje grčkog Marusija, a informaciju je potvrdio i pomenuti klub putem svojih javnih glasila.

Doskorašnji centar Zvezde se nije proslavio na Malom Kalemegdanu. Član crveno-belih postao je u septembru 2022. godine. Nije imao veliku ulogu u ekipi, ali će ostati upisano da je osvoji odva pehara - Kup Radivoja Koraća i Superligu Srbije.

U Evroligi je odigrao svega 3 meča sa prosekom od 1 poena, dok je u ABA ligi nastupio u 5 navrata sa prosekom od 3.4 poena.

Nedavno je raskinuo ugovor sa Zvezdom i nova destinacija biće mu grčki klub, sa kojim je potpisao ugovor na godinu dana.

Ovo će mu biti drugi boravak u Atini, pošto je u sezoni 2015/2016 branio boje Panatinaikosa. Tada je slavni grčki klub predvodio Aleksandar Đorđević, a pored Raduljice za Panatinaikos su nastupali i Ognjen Kuzmić i Aleksandar Pavlović.

Official: Miroslav Raduljica has signed a deal with Maroussi BC. The team was promoted to the Greek Basket League after 11 years✍️🏽 pic.twitter.com/Rgnl3pk4IV