TREBALO JE DA BUDEMO U POLUFINALU UMESTO SRBIJE! Šokantna konferencija selektora Italije: Možete da mislite da sam lud, ali...

Selektor Italije, Đanmarko Poceko, održao je još jednu zanimljivu konferenciju za medije.

Nakon poraza od Letonije (87:82) u razigravanju za plasman od petog do osmog mesta, u svom stilu se obraćao medijima. Pričao je na prvo na italijanskom jeziku, a potom je sam prevodio svoje reči.

U nekoliko navrata je i povisio ton kako bi svima dočarao da je njegova selekcija napravila uspeh na Mundobasket.

🇮🇹 Gianmarco Pozzecco believes Italy had a shot at the semi-finals if not for their encounter with Team USA in the quarter-finals 🗣️



Thoughts? 🤔#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/AGfjqYaW1R