Bogdan oborio NACIONALNI REKORD: Nećete verovati u čemu je Bogdanović najbolji

U toku je utakmica košarkaške reprezentacije Srbije i Kanade, a pobednik ide u finale na pobednika susreta SAD i Nemačke.

Jedan rekord je pao od strane Bogdana Bogdanovića. Reč je o broju ukradenih lopti na jednom prvenstvu, a Bogdan ih je imao 14 na ovom.

Bogdan je na ovom prvenstvu prosečno beležio 19 poena, 3 skoka i 5 asistencija.

THE ULTIMATE THIEF 🥷



🇷🇸 Bogdan Bogdanovic has now made 14 steals in this FIBA World Cup 2023, the most for a player with Serbia in a single edition of the tournament 👋#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/eCdDjKQxFg