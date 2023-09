NEVEROVATNA BORBA ZA TREĆE MESTO - Kanađani stigli do BRONZE u meču za ANALE!

Košarkaška reprezentacija Kanade stigla je do prve bronzane medalje u svojoj istoriji pošto je u meču za treće mesto savladala Sjedinjene Američke Države posle produžetka rezultatom 127:118.

Krenula je Kanada furiozno u meč, te je posle prvih deset minuta igre imala devet poena prednosti (34:25). U jednom trenutku ova prednost je bila i dvocifrena, te je delovalo da će Kanađani furiozno stići do bronze.

Ipak, u drugoj deonici Amerikanci pale mašinu i serijom od 19:2 okreću rezultat i stižu do prednosti. Dilon Bruks odbija ovaj napad čete Stiva Kera, poluvreme završava sa pet pogođenih trojki i 21 ubačenim poenom, te se uz Gildžes-Aleksandera, koji se "upalio" u drugoj četvrtini, pobrinuo za to da Kanada na poluvreme ode uz prednost od 58:56.

Nastavio je Bruks u trećoj četvrtini u istom ritmu, Gildžes-Aleksander je takođe podigao nivo igre, te su Kanađani ovaj period dobili sa sedam poena razlike (33:26) i pred poslednju deonicu vodili su devet poena razlike (91:82). Nastavila se velika borba u poslednjoj deonici, Amerikanci su napravili seriju od 10:0 i stigli do izjednačenja, a prava drama usledila je u finišu.

Kanađani su imali plus četiri (111:107) na četiri sekunde do kraja, a Amerikanci bacanja. Bridžis je pogodio prvo, promašio drugo, ali i stigao do skoka u napadu, a zatim je pogodio nemoguću trojku iz okreta za izjednačenje na 0.6 sekundi do kraja meča.

Olinik je zatim promašio trojku sa distance, te se otišlo u produžetak.

Ovde je zablistao Gildžes-Aleksander koji je ušao u seriju kada je trebalo, a Amerikanci su počeli svoju agoniju. Četa Stiva Kera nije mogla da pogodi ništa, do prvih poena iz igre stigla je tek u poslednjem minutu produžetka i Kanada je slavila sa 127:118.

Najbolji pojedinac meča bio je Dilon Bruks sa 39 poena, pet asistencija i četiri skoka, a pratio ga je Šaj Gildžes-Aleksander koji je upisao dabl-dabl, uz 31 poen, imao je i 12 asistencija.

Dvocifreni kod Kanade bili su još i Beret (23) i Olinik (11).

Amerikance je predvodio Entoni Edvards sa 24 poena, dok je Ostin Rivs postigao poen manje.

Ovo je bila prva medalja u istoriji Kanade na Mundobasketu, a sada se pažnja seli na finalni meč koji je na programu u 14.40 i u kom će se sastati Srbija i Nemačka.