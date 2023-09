PRVE REČI BOGDANA BOGDANOVIĆA: Kada smo počinjali niko nije verovao u nas! TO JE KOŠARKA!

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović pričao je posle teškog poraza u finalu Svetskog prvenstva.

Orlovi su poraženi od Nemačke u borbi za zlato.

- Šta da kažem... Kad smo počinjali niko nije verovao u nas. Presrećan sam zbog ove grupe momaka i ponosan na njih i način na koji su pristupili od samog početka. Mnogo rada je uloženo, preponosan sam na svakog - rekao je Bogdanović posle meča.

Osvrnuo se na završnicu utakmice kada je Marko Gudurić promašio trojku za izjednačenje.

- To je košarka. Jednom lopta uđe, jednom ne. Mogli smo i malo bolje u odbrani. Ova ekipa Nemačke je građena godinama, imaju kvalitet i dokazali su se najbolje na turniru. Pored milion grešaka bili smo u situaciji da pobedimo - rekao je kapiten i dodao:

- Ovo će tek kroz par godina da se vidi koji je to uspeh. Lošije je kad se završi porazom, ali treba da budemo presrećni što smo došli do ovde. Nama je bio cilj da se plasiramo na Olimpijske igre i plasirali smo se u finale napravili veliki korak i bili smo tu u igri posle treće četvrtine iskreno oni su bili bolji i ceo turnir su to pokazivali da znaju da igraju dok je nama malo falilo iskustva i stvarno sam ponosan na momke jer su se borili od početka pošto nisu gubili nadu i podržavali se sve vreme.

Šta nas dalje čeka?

- Nadam se da možemo da uradimo nešto od ovoga jer sam stvarno ponosan na sve što smo uradili i ovo je jedna od najboljih grupa sa kojima sam preživeo nešto svi su bili sjajni i drago mi je što sam bio deo ove priče - poručio je Bogdanović.