Košarkaški potres, Evroliga bi uskoro mogla da se igra u Dubaiju: Novi učesnik Evrokupa se preselio u Emirate!

Veza između evropske košarke i Bliskog istoka raste vrtoglavom brzinom, što je samo potvrđeno odlukom učesnika Evrokupa da se premesti u Dubai!

Košarkaški klub Vulvs iz Litvanije svoje sedište je izmestio u Ujedinjene Arapske Emirate i tamo će igrati domaće utakmice u drugom po snazi evropskom takmičenju.

"Dubai Media Office" je tu informaciju podelio na svom Tviter nalogu.

U videu su prisutni predsednik kluba Rimantas Kaukenas i ambasadori Kšištof i Darijuš Lavrinovič, svi legende litvanske košarke.

Vlasnik Vulvsa je najbogatiji čovek u zemlji Gediminas Ziemelis, a ekipa je osnovana pre samo godinu dana. Prošle sezone debitovali su u nacionalnom prvenstvu, a bili su i učesnici kvalifikacija za FIBA Evrokup. Udeo u vlasništvu ima i centar Nju Orleans Pelikansa Jonas Valančijunas.

