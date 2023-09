EVO KAKO JE KAPUSTA 'OTEO' TROFEJ PARTIZANU: Crno-beli poraženi u ŠOKANTNOJ završnici (VIDEO)

Košarkaši Studentskog centra osvojili su trofej u ABA Superkupu, pošto su u Podgorici pobedili Partizan sa 83:81 (25:22, 17:18, 21:26, 20:15).

Partizan je na ulasku u poslednja tri minuta utakmice, poenima Avramovića, stigao do osam poena prednosti (81:73), ali se Studentski centar nije predavao i uspeo je da 37 sekundi pre kraja priđe na 81:80.

Krenuo je potom Partizan u napad, Doužer nije bio precizan, da bi na drugoj strani Kapusta trojkom doneo vođstvo svom timu na 4,6 sekundi pre kraja. Imao je Partizan novu šansu za pobedu ili produžetak, ali Frenk Kaminski nije iskoristio poslednji napad.

Treće mesto na ABA Superkupu osvojila je Budućnost koja je u bila bolja od Igokee sa 79:68. Košarkaši Mege su peti pošto su slavili protiv Zadra sa 101:78, dok je utakmici za sedmo mesto FMP posle produžetka pobedio Cedevita Olimpija sa 85:81.

Borna Kapusta hits the CLUTCH 3-POINTER to WIN the 2023 #ABASuperCup for @kkscderby! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8j3P1x58LO