Promena jednog pravila oduševila navijače: NBA ukida ono što je mnoge nerviralo

Velika promena NBA pravila

Poslednjih nekoliko godina košarka dostiže neke svoje vrhunce i limite, koje igrači svaki da pokušavaju da pređu, pa se služe raznim načinima.

Vremenom, pogotovo u NBA ligi, napad postaje sve zaštićeniji, a ruke odbrane istovremeno sve više vezane da čuvaju protivnika. Primer u NBA je da se ruke ne smeju koristiti, već se odbrana igra grudima, kao i brojna druga pravila koja otežavaju posao pri defanzivi.

Ipak, igrači i treneri su se dosetili da u tim situacijama mogu nadmudriti protivnika i iskoristiti dekocentraciju sudija u svoju korist. Naravno govorimo o flopingu.

Šta je floping? Kada napadački igrač ima loptu u rukama i krene u prodor ka košu, a pritom odbrana na svaki minimalni kontakt odglumi kao da je bilo mnogo žešće, pa padne i za to dobije faul u napadu - to je floping. Takođe, floping može biti i u napadu, za šta su brojni navijači prozivali Džejmsa Hardena, koji već godinama jednim potezom uspeva da izvuče ogroman broj slobodnih bacanja.

Međutim, za to se postavlja jasno pitanje - kako se rešiti toga? Postalo je sve teže gledati mečeve NBA lige, pošto tih situacija ima sve više, pa su se čelni ljudi i sudijska organizacija dogovorili da to kažnjavaju po novim principima.

"We don't work on flopping."



LeBron echoes Darvin Ham's comments about gamesmanship pic.twitter.com/HPx0DQAj9H