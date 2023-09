PONOS IZRAELA SRUŠIO DESETKOVANU ZVEZDU U NEVEROVATNOM MEČU: Crveno-beli nakon dva produžetka poraženi od Makabija na Kipru

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Makabija sa 106:112 u prijateljskom meču na turniru na Kipru.

Sledeći duel na ovom turniru crveno-beli igraju protiv Žalgirisa, a ovaj meč je na programu u subotu od 15.45.

TOK MEČA

2. PRODUŽETAK 105:112

5. minut - Zvezda gubi (102:109), ostalo je manje od 50 sekundi do kraja meča... Na 10 sekundi do kraja je 106:111... Pogađa Hanga 109:111, ostalo je još nekoliko sekundi do kraja...

4. minut - Sorkin postiže trojku (100:107) i Makabi sada ima veliku prednost. Ivanović uzima tajm-aut, Zvezda ima napad u kojem je Mitrović izborio slobodna bacanja - oba uspešna (102:107).

3. minut - Revija promašaja na obe strane, igra se veoma nervozno. Makabi koristi oba slobodna bacanja i uvećava prednost (98:102). Mitrović sa penala dovodi Zvezdu do stotke (100:102), a onda protivnik postiže lagan poen preko Sorkina (100:104)

1. minut - Makabi odmah stiže od prednosti (98:100)

1. PRODUŽETAK

5. minut - Rezultat je izjednačen (95:95), do kraja je ostalo 5 sekundi, Zvezda ima napad...

4. minut - Makabi dolazi opet do prednosti (91:92)

3. minut - Gruba igra, Branko Lazić pogađa sa linije za slobodna bacanja (87:90). Odmah za njim na liniji za slobodna bacanja je Nedović - 89:90, neuspešan napad Makabija, a onda i prekret Zvezde (91:90)

1. minut - Makabi stiže do prvih poena u nastavku (84:88), Boldvin sve pogađa

4. ČETVRTINA 84:84

40. minut - Sjajna košarka i velika drama, gledaćemo produžetke (84:84)

38. minut - Nedović drži Zvezdu u igri (81:82)

36. minut - Serija 7:0 koju je kreirao Nemanja Nedović sa pet vezanih poena (73:74)

35. minut - Kraj serije Makabija (66:73). Izraelski tim je imoa +9, ali crveno-beli su napokon poentirali.

32. minut - Uzbudljiv početak poslednje deonice na Kipru - Rampa Bolomboja (64:67).

3. ČETVRTINA - 62:63

30. minut - Uz zvuk sirene pogađa Boldvin za novi preokret, a potom Hanga pogađa za novu prednost Zvezde.

27. minut - Zvezda je nadomestila zaostatak u trećem kvartalu, Makabi trojkama pokušava da se odvoji, ali Gedraitis ne dozvoljava (56:56)

26. minut - Sjajna igra Davidovca (51:53) i Zvezda smanjuje zaostatak, a potom kobinacija Davidovac/Simonović i rezultat je izjednačen (53:53).

21. minut - Počelo je drugo poluvreme! Makabu uvećava prednost (43:46), a potom slede i prvi poeni Bjelice (45:46).



2. ČETVRTINA - 44:43

20. minut - Tokom poslednjeg minuta rezultata je bio nerešen (43:43), da bi Makabi sa linije za slobodna bacanja izborio minialnu prednost pred odlazak na odmo

18. minut - Lorenco Braun postiže trojku za Makabi (38:41), Gidraitis pogađa novu trojku

17. minut - Crveno-beli stigli do izjednačenja (33:33), Gedraitis sa šest poena u nizu. Prvo je poentirao uz faul, a potom se nadovezao i trojkom.

15. minut - Kolson se razigrao i zaređao pet poena u nizu (24:29), Zvezda ne može da se sastavi od početka druge deonice

14. minut - Davidovac poenima ispod koša prekida seriju Makabija (22:21)

12. minut - Brza igra Makabija, laki poeni iz kontre (20:19) i Zvezda je već u problemu. Crveno-beli su nesigunri na prijemu lopte i protivnik stiže do preokreta (20:21)

11. minut - Majk Tobi na parketu, debituje u dresu Zvezde. Makabi pokazao zube (20:15), Duško Ivanović primoran da uzme tajm-aut

1. ČETVRTINA - 20:13

10. minut - Makabi ne zna kako sa Mitrovićem (20:12), sjajna odbrana Zvezde

9. minut - Crveno-beli pronašli rešenje za Makabi (18:12), a Nedović pogađa trojku na najveću prednost beogradskog tima (+6)

8. minut - Nešto bolje izdanje Zvezde u nastavku (13:9), Mitrović ušao umesto Kuzmića i nastavio tamo gde je on stao

5. minut - Kuzmić ponovo precizan (2:4) i jedini je strelac za crveno-bele

4. minut - Rezulatat je 2:2 posle više od 3 minuta igre - Jago Dos Santos pronalazi Kuzmića za prva dva poena Zvezde

2. minut - I dalje je isti rezultat, obe ekipe nikako da pogode koš

1. minut - Prvi poeni pripali Makabiju (0:2) Džoš Nibo zakucava, usledila je serija promašaja na obe strane

18.00 - Meč je počeo!

Na ovom turniru neće nastupiti Nejpir i Teodosić, koji su lakše povređeni, ali se očekuje da budu spremni za start sezone ABA i Evrolige.

