NEVEROVATAN DOČEK - Protivnički trener prišao Željku Obradoviću i poljubio mu ruku (VIDEO)

Košarkaši Partizana otvorili su turnir u Atini utakmicom protiv Efesa.

Pre meča odigranog u OAKA centru desila se nesvakidašnja situacija. Trener Efesa Erdem Džan prišao je Željku Obradoviću, poklonio mu se kao kralju i poljubio mu ruku.

Student going up against his teacher 🥰



🇹🇷 Erdem Can 🤝 Zeljko Obradovic 🇷🇸