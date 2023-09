NBA liga još nije počela, a već se zna ko je najbolji! Jokić u ogromnoj prednosti u odnosu na prvog rivala!

Još malo je ostalo do početka nove sezone NBA lige, a Nikola Jokić se već nalazi na pojedinim spiskovima kao najbolji igrač.

Dvostruki uzastopni MVP najjače lige na svetu i aktuelni MVP finalne serije, u junu je Denver Nagetsu doneo prvu titulu u istoriji frašize, i tako još jednom potvrdio da je najbolji igrač i vođa ekipe.

Nezasluženo je ostao bez novog MVP priznanja, a po svemu sudeći i u novoj sezoni će biti jedan od glavnih konkurenata za isto.

Dok se čeka na početak, ESPN je rešio da učini interesantnijim ovaj period, pa je pitao skaute iz lige - Ko je najbolji košarkaš u NBA, Nikola Jokić ili Janis Adetokumbo?

Od 15 skauta, trenera i rukovodilaca, čak 13 je dalo glas Somborcu, dok su dva bila na strani Janisa. Ubedljivo i jasno stavljeno do znanja da će i predstojeća sezona biti njegova.

ESPN asked 15 scouts, coaches, and NBA executives, Who is the NBA's best player right now?



- Nikola Jokic received 13 votes⁰- Giannis Antetokounmpo received 2 votes pic.twitter.com/8ZmIVJb7AT