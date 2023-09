Kevin Panter: Moj potpis je izazvao lavinu, Aleksa i Srbija su zaslužili zlato na Mundobasketu

Evroligaška sezona je pred vratima, pripreme za istu su okončane i poslednje promene ekipe će obavljati u hodu.

Košarkaši Partizana održali su medijski dan na kom su brojni košarkaši prvi put u novoj takmičarskoj godini imali priliku da kažu nešto više.

Lider ekipe iz prethodne dve sezone Kevin Panter istakao je da su pripreme prošle dobro i da je sada vreme za ono što su svi čekali.

- Sve je vrlo dobro za sada. Srećan sam jer je predsezona gotova i možemo da počnemo sa pravim utakmicama. Spreman sam! Pripreme su prošle dobro, momci su u boljoj formi nego na startu, više se razumemo, bolja je hemija. Sada je vreme za prave stvari. Pokušavamo da upoznamo nove igrače sa stvarima koje mi radimo i kako ih radimo. Igramo u različitim petorkama, sa drugačijim stvarima, stičemo dobar osećaj. U ovom momentu znamo šta je potrebno da radimo.

Na pitanje vezano za Mundobasket i selekciju Srbije istakao je da je pratio i da misli da su Orlovi zaslužili zlato.

- Video sam kako su igrali. Svi smo videli Aleksu, zar ne? Superzvezda! Srbija je igrala odlično, zaista. Očigledno je trebalo da osvoje. Bilo je tesno finale, ali dobro su igrali. Srećan sam zbog zemlje i svih njih. Znam dosta igrača iz tog tima, igrao sam sa njima. On je lud, ali neverovatan tip. Aleksa je i dalje Aleksa. Lud, vi ljudi znate kakav je on. Ali, to je on.

Odlazak na Fajnal for Evrolige je izmakao prošle sezone zamalo, ali to neće pokolebati ciljeve tima.

- To je naš cilj za ovu godinu. Najveći su mogući – najpre da uđemo u plej-of Evrolige, onda da odemo na F4, a zatim i da osvojimo titulu u ABA ligi. Zato radimo ovako naporno, treniramo svakog dana.

Još jednom se Panter nadovezao i na svoj ostanak u klubu.

- Veliki deo mene je želeo da ostanem. Razmislio sam pre nego što sam potpisao ugovor, niko do tada nije potpisao produžetak. I osetio sam, kada sam potpisao, da je to izazvalo lavinu. Prvo sa Zekom (Ledejem) i Aleksom (Avramovićem), zatim i Džejmsom (Nanelijem) - zaključio je Kevin Panter uz dodatak da nema pritiska zbog velikog broja prodatih sezonskih ulaznica.