Željko Obradović: Želimo pojačanje, ali nećemo nikoga dovoditi ako bude ovakva opcija

KK Partizan je održao Medija dan Evrolige, gde se medijima obratio trener Željko Obradović, koji je istakao da su očekivanja od nove sezone ista kao i prošle, a to je da se na svakoj utakmici u svakom takmičenju da sve od sebe.

On je otkrio da crno-beli rade na pojačanju, ali da ne žure sa odlukom, jer žele da novi igrač donese kvalitet, a da ukoliko ne pronađu igrača koji odgovara tim karakteristikama koje su potrebne, da ga onda neće ni dovoditi.

- Očekivanja su uvek ista, da damo sve od sebe, da imamo u našim mislima naše predivne navijače, koji su nosili tim prošle sezone i dali nam energiju, Da se ponovi sezona i odnos između nas i njih. To je jedini cilj koji imamo da damo maksimum u oba takmičenja koja imamo. I da probamo da otklonimo sve slabosti koje smo videli u pripremnom periodu, da što spremniji dočekamo sezonu koja je veoma izazovna, jer u prvom mesecu imamo 10, u drugom 10, u trećem i četvrtom po 11 utakmica.

Upitan je ubrzo i o pojačanju na kojem se radi.

- Ne, ne znamo ništa, gledamo i nije tajna da želimo da dovedemo još jednog igrača, ali ne želimo da žurimo i donosimo odluke na brzinu, razgovaramo svi u stručnom štabu, zajedno sa Zoranom i predsednikom kluba. Trudimo se da to bude najbolja opcija za Partizan, ako ne bude takvih opcija, onda nećemo nikoga dovoditi. Hoćemo da to bude dodatni kvalitet koji već postoji u ovom timu.

Svestan je Željko Obradović i koliko će konkurencija biti jača ove sezone u Evroligi.

- Svi su se pojačali, svi su promenili rostere, osim možda aktuelnog šampiona Real Madrida, koji je doveo samo jednog igrača i to važnog Fakunda Kampaca. Ali to je logično jer su bili prvaci i da imaju poverenje u igrača, to je situacija koju bi svaki tim poželeo, da ima iste igrače. Mnogi su se pojačali, neki su završili neočekivano završili u donjem delu prošle sezone, sada su reagovali da pokazuju najveće moguće ambicije. I prošle godine je Evroliga bila izjednačena, a ove će biti još izraženije. Treba verovati u sebe i svoje mogućnosti, bez postavljanja nekih ciljeva.

Ističe da se novajlije dobro uklapaju i da je u ekipi odlična atmosfera.

- Novi momci rade, trude se, imamo dobru atmosferu u ekipi, svi pomažemo jedni drugima, bez obzira da li su novi ili stari. Pripreme i služe da neke stvari izađu na površinu i da vidimo šta treba da se ispravi.

Partizan je rasprodao 12.000 sezonskih ulaznica i Obradović je ponosan na to.

- Ponosni smo na tu činjenicu, prošle sezone smo oborili sve rekorde, nadam se da ćemo i sada biti na istom nivou, igrači osećaju tu podršku, to je prva stvar koju tražim od igrača i ponavljam to, ponosni smo na sliku koju naši navijači šalju u svet, verujemo da reprezentujemo Srbiju i grad Beograd na najbolji mogući način i nadamo se da ćemo tako da nastavimo i ubuduće.

Trener Partizana ističe da je i ABA liga jaka i da nema lakih protivnika.

- ABA liga je bila jaka i prošle, da li će biti jača videćemo kad počne. Nema lakog protivnika, svakom ćemo prilaziti na isti način, naravno da je motivacija nešto što je neverovatno bitno u našem poslu.

Istakao je Obradović i da se nada da Zvezda i Partizan mogu do stalnog mesta u Evroligi.

- Za Beograd je mnogo važno da su i Partizan i Zvezda u Evroligi, za našu košarku bi bilo najbolje da budu stalni članovi EL. Za nas možemo da kažemo da ćemo učiniti sve da što dalje doguramo.

Na kraju je upitan i o svom stručnom štabu, koji ostaje nepromenjen.

- Isti je stručni štab, rekao sam mnogo puta da sam prezadovoljan, radimo na fenomenalan način, volim da slušam njihove ideje i predloge. Moja je poslednja, ali sa zadovoljstvom radim sa ovim ljudima. Svi imamo isti cilj, zahvalio bih se svima, posebno predsedniku kluba koji je omogućio da napravimo tim koji smo napravili.