Luka Mitrović: Motivacija i glad za trofejima u svojoj kući nikada ne manjka

Košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović izjavio je danas da je srećan što će i naredne sezone igrati za "crveno-bele" i dodao da mu ne manjka motivacije za osvajanjem trofeja.

Mitrović je pre tri meseca produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2025. godine.

- U timu je dosta nosta novih igrača, stigla su velika imena, što je meni posebno drago. Izuzetno sam uzbuđen što ću imati priliku da igram sa takvim košarkašima, koje sam imao prilike ranije da gledam kroz reprezentaciju, tu pre svega mislim na Miloša Teodosića i Nemanja Bjelicu. Divio sam im se godinama, a sada smo na istoj strani. Želja i motivacija je na visokom nivou. Mi smo praktično tri puta počinjali pripreme iz početka, imali smo dosta reprezentativaca. Svaki put kada se novi igrač priključi, upoznajete ih sa sistemom, akcijama, oni se adaptiraju na novu sredinu. Pripreme nisu imale čist tok, bili su ispresecane - rekao je Mitrović, prenosi zvanični sajt kluba.

- Posedujemo veliki kvalitet i siguran sam da ćemo nam to biti veliki plus. Tim kvalitetom nadomestićemo neke stvari koje nismo stigli tokom priprema da izgradimo do kraja. Tu pre svega mislim na timski duh, timsku hemiju - dodao je košarkaš Crvene zvezde.

On je istakao da je srećan što je produžio ugovor sa "crveno-belima".

- Ovo će mi biti osma godina u Zvezdi, motivacije nikada nije manjkalo. Koliko god dugo igrao ove uvek će biti glad i želja za pobedama i trofejima, igrate u svojoj kući. Pregovori i nisu trajali dugo, kada samo se usaglasili oko nekih stvari i kada sam video sa kakvim ambicijama Zvezda ulazi u ovu sezonu i koji igrači dolaze, nije bilo prevelikog razmišljanja - rekao je Mitrović.

Mitrović je istakao da lako pronalazi motivaciju za osvajanjem trofeja.

- Motivacija i glad mora da bude prisutna kod svakog sportiste. Ako nije prisutna onda verovatno i niste za najviši nivo u tom poslu. U toj našoj prirodi postoji glad za pobedama nakon poraza, motivacija da budete bolji posle pobede, sviđa vam se taj osećaj. Lepo je pobeđivati, u svom gradu, u gradu gde ljudi žive za košarku. Oseća se u vazduhu neka napetost. Pritisak je nešto sa čim živite. Verovatno u nekim drugim klubovima i zemljama nije pritisak na tom nivou. Ako želite da budete na ovom nivou, to su stvari na koje morate da se naviknete. Za osam godina u Zvezdi sam naučio da se nosim sa pritiskom. Imam 30 godina, iskusniji sam i naučio sam da se nosim sa ovim stvarima - naveo je Mitrović.



Crvena zvezda će u četvrtak u prvom kolu Evrolige u "Štark areni" dočekati Asvel.

- Raduje me informacija da dobro ide prodaja karata. Potpun je doživljaj kada je 'Arena' krcata. Nadam se da ćemo mi davati povoda navijačima da dolaze i da će oni uživati zajedno sa nama u 'Areni' - zaključio je Mitrović.