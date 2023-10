Bogdan Bogdanović otkrio gde bi voleo da završi karijeru: Da li će ova izjava razočarati navijače Partizana? (VIDEO)

Bogdan Bogdanović nije do sada skrivao to da želi da završi karijeru u Partizanu, ali je na druženju sa novinarima u Atlanti izrazio želju da ostane među Hoksima dok god igra košarke.

- Ovo je prvi tim još od Partizana da sam ostao četiri godine. Jako sam uzbuđen zbog onoga što sledi, raduje me što sam ovde. Nisam znao mnogo o Atlanti kada sam dolazio, sada kada odem u Srbiju, počinje da mi nedostaje. Volim da budem ovde i nadam se da ću ostati u ekipi do kraja karijere - rekao je Bogdanović.

