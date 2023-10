'DEVET GODINA SAM RADIO DA BIH DOŠAO U NBA' Vasilije Micić otvorio dušu: Veoma sam srećan što se ovo konačno dogodilo!

Srpski košarkaš Vasilije Micić spreman je za izazove koji ga očekuju u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Dvostruki šampion Evrolige sa Efesom, koji je ovog leta potpisao je trogodišnji ugovor sa Oklahomom, smatra da je poziv Tandera stigao u pravo vreme i spreman je da se dokaže na najvećoj košarkaškoj sceni.

"Ovog leta NBA se nije dovodila u pitanje jer sam osećao da sam dostigao najviši nivo u Evropi što je veoma teško. Veoma sam srećan što se ovo konačno dogodilo jer sam iskreno radio devet godina da bih stigao u NBA, tako da mislim da je bilo vredno toga", rekao je srpski košarkaš.

Ističe da je spreman za izazove koji ga čekaju.

"Osećam se kao da moram još jednom da izazovem sebe, a rekao sam i treneru, osećam da mogu da budem možda ove godine najinteresantniji momak na terenu iako sam stariji od drugih. Da, to je glavna stvar koja me pokreće. Kada tamo (u Evropi, prim. aut) dostignete neki nivo uspeha, na neki način želite da proširite svoj potencijal, i mislim da je ovaj poziv stigao na vreme. Kao što sam rekao, da nisam dobio ovu ponudu, verovatno bih ostao tamo do kraja. Ali sa uslovima koje su mi dali i poštovanjem koje su mi do sada pokazali u Tanderu, osećam da je više nego dovoljno da dođem i izazovem sebe", kaže Micić.