ISPLIVALA ŠOKANTNA ISTINA! Dule Vujošević OTKRIO: Bogdan Bogdanović je IZGUBIO NAJVREDNIJI TROFEJ u istoriji Partizana!

Partizanova trofejna soba ostala je bez najznačajnijeg eksponata srpske klupske košarke. Čuveni pehar iz Istanbula 1992. odavno ne krasi vitrine nekadašnjeg šampiona Evrope jer ga je izgubio Bogdan Bogdanović!

Neverovatnu priču otkrio je bivši trener Partizana Duško Vujošević u emisiji "Sportlajt".

- Kada sam se vratio iz CSKA u Partizan, išli smo na neki turnir, mislim da je to bila Fuenlabrada. I sad, nosi se pehar Evrolige osvojen 1992. godine, ali hoće Bogdan Bogdanović da bude taj koji će biti zadužen za njega. Čini mi se da se to desilo na aerodromu u Frankfurtu. I u jednom trenutku dolazi on do mene i kaže: "Izgubio sam pehar." Vi nemate pojma kakvi igrači budu na tim aerodromima. Posebno ako odspavaju tamo na onim stolicama. Jedan ustane, ode na pogrešnu stranu i svi idu za njim... - rekao je Vujošević, a onda je objasnio:

- Bože me sačuvaj... Nisam odmah rekao ovima. Mislio sam da postoji neka šansa, zvao sam drugove koji imaju vešte veze u Nemačkoj, pa da vide. Gledao sam da ga zaštitim. To je bio originalni pehar. Kako sam zvao klub, e, onda su oni javili nekome, da li Mlađanu Šilobadu, i dolaze do mene kao: "Nema pehara!" Zaboravio dečko. Kad idu ekipe, nemaš pojma šta se tu radi… Šta je tu još bilo interesantno, ja sam mislio da će Saša Danilović da popi**i, a on se nasmejao i rekao: "Saša Đorđević će da popi**i!" Onda su pehar tražili, ali su napravili repliku i u klubu je sad ta replika.

Pronalazač se nije javio - napravili repliku, nadali se originalu

Interesantno da je Partizan bio uveren da će originalni pehar biti pronađen.

Klub je napravio repliku pehara koju je nameravao da pokloni Fuenlabradi, ali kada pravi stigne u Humsku, izjavio je tadašnji direktor Mlađan Šilobad. Međutim, vreme je prolazilo, trofeju se zagubio svaki trag, pa je replika ipak ostala u trofejnoj sobi crno-belih.

Gde je pehar sada i ko ga čuva, ostaje misterija.

